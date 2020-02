Tom Holland vuole una parte in WandaVision

Tra qualche mese inizieranno a debuttare le prime serie TV del Marvel Cinematic Universe su Disney+. Ad aprire le danze sarà The Falcon and the Winter Soldier, dedicata agli omonimi personaggi alle prese con l’eredità di Capitan America. Tuttavia è la seconda in arrivo ad attirare maggiormente l’attenzione di un attore chiave del franchise. Stiamo parlando di Tom Holland che ha dichiarato di voler comparire in WandaVision.

Tom Holland è pronto ad apparire in WandaVision

L’attore, che da anni interpreta Peter Parker nel franchise, ha infatti espresso particolare interesse per questo show. È talmente incuriosito dal progetto che sarebbe interessato ad avere una parte, sebbene ancora non sappia esattamente cosa aspettarsi. Ecco cos’ha dichiarato in una recente intervista, rispondendo a chi chiedeva a quale serie Disney+ vorrebbe partecipare:

“Penso che lo show WandaVision sembri davvero molto figo. Non so esattamente di cosa parli e sembra davvero attento all’aspetto visivo, sembra quasi una sit-com per come è girato. Non capisco di preciso che cosa stia succedendo, ma sembra davvero figo. Paul [Bettany] ed Elizabeth [Olsen] sono due delle persone più gentili che conosca e sarei felice di lavorare ancora con loro e conoscerli meglio. Quindi se potessi mettere Spider-Man in WandaVision, sarebbe fantastico Kevin Feige, quindi se vuoi farlo conosci il mio numero“.

Le riprese di questo show sono attualmente in corso, quindi tecnicamente sarebbe ancora possibile prevedere un’apparizione di Spidey. Tuttavia considerato l’avanzato stato della produzione è piuttosto improbabile un cambiamento a questo punto dello sviluppo. A meno che Tom Holland non stia cercando di giocare con i suoi fan, quindi è piuttosto difficile che lo vedremo in WandaVision.

Questo show, che dovrebbe debuttare su Disney+ a dicembre stando alle ultime notizie, vedrà il ritorno di Elizabeth Olsen e Paul Bettany nei panni di Wanda Maximoff e Visione. Le prime immagini hanno fatto il loro debutto nello speciale trailer trasmesso durante il Super Bowl.