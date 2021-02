Your Honor, la nuova serie TV con Bryan Cranston arriva su Sky e NOW TV

Bryan Cranston torna in TV con Your Honor, la serie in arrivo su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Cranston ha scelto questo nuovo ruolo per il suo grande ritorno sul piccolo schermo dopo Breaking Bad, che gli è valso la nomination ai Golden Globes 2021 per il miglior attore in una miniserie.

Cranston interpreta Michael Desiato, un rispettato giudice di New Orleans il cui figlio è coinvolto in un terribile incidente stradale. Da quest’evento si dipana una fitta trama piena di bugie, inganni e scelte impossibili.

Scritta e creata da Peter Moffat (The Night Of), nel cast anche il sempre eccellente Michael Stuhlbarg (che ha lavorato con i fratelli Cohen in A Serious Man) e Hope Davis (A proposito di Schmidt, Captain America: Civil War). Interpretano Jimmy e Gina Baxter, a capo di una temuta famiglia criminale.

Ci sono poi Carmen Ejogo (Selma, True Detective III), Isiah Whitlock Jr (The Wire) e Sofia Black-D’Elia (The Night Of). Fa invece da guest star Maura Tierney (The Affair).

La miniserie arriva da mercoledì febbraio alle 21.15 su Sky Atlantic ma potete trovarla anche in streaming su NOW TV.

Le altre novità Sky per la fine di febbraio

Oltre al nuovo lavoro di Cranston, arrivano tante altre novità per chiudere il mese che possono soddisfare i gusti di tutti. C’è per esempio Bird of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), del quale vi abbiamo già raccontato che sta per arrivare la Comic Art Steelbook. Potete guardare il film DC lunedì 22 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno o NOW TV.

Infine, per chi ama i cook show potete guardare Family Food Fight: Torna le Sfida sabato 27 febbraio alle 20.45 su Sky Uno. Potete guardare questo e tutti gli altri prodotti Sky su NOW TV direttamente dal sito ufficiale.