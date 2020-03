Come sarebbe stato Zombieland con Mark Hamill o Sylvester Stallone?...

Qualche giorno fa gli sceneggiatori di Zombieland Paul Wernick e Rhett Reese hanno rivelato che in origine il cameo di Bill Murray avrebbe dovuto essere diverso. Nello specifico, non c’era l’iconico interprete di Ghostbusters nella versione originale dello script. I primi piani infatti vedevano Patrick Swayze in quel ruolo e hanno pubblicato le pagine della sceneggiatura per intrattenere i fan durante la quarantena. Tuttavia l’attore di Dirty Dancing non era l’unica alternativa. E allora, come sarebbe stato diverso Zombieland se ci fossero stati Mark Hamill, Sylvester Stallone o Joe Pesci nel film?

Zombieland, rivelati i possibili camei di Mark Hamill, Sylvester Stallone e Joe Pesci

Fedeli alla promessa di pubblicare nuove versioni alternative dello script mentre perdura l’emergenza contagio, gli autori hanno rivelato che dopo aver scoperto l’impossibilità di coinvolgere Swayze, la produzione si è rivolta a Stallone. Sfortunatamente Rocky Balboa (o Rambo, o un altro dei suoi mitici personaggi, scegliete liberamente) non era disponibile. Gli impegni dell’attore o “il suo buon senso“, come ironizza Reese, gli hanno impedito di partecipare. Lo script però era già pronto per sicurezza e quindi, eccolo arrivare online.

A questo punto è arrivato quindi il momento di volgere lo sguardo verso l’alto. No, non per cercare Superman, ma più su fino ad arrivare alla galassia lontana lontana di Star Wars. Visto il rifiuto di Swayze e Stallone, prima ancora di pensare a Bill Murray, si è fatto un tentativo con mr. Luke Skywalker, alias Mark Hamill. Che però rinunciò alla proposta, lasciando orfane queste pagine di sceneggiatura.

Ultimo della lista (per ora, ma ne arriveranno altri) era Joe Pesci. Il contatto con il suo agente fu semplice, ma diretto. Alla richiesta di spiegare all’attore che si trattava di una parte piccola, questi rispose: “Non esistono parti piccole, solo piccoli compensi“. Ed ecco cosa sarebbe successo se avesse accettato.

Insomma, come avreste visto Zombieland se avesse avuto Sylvester Stallone, Mark Hamill o Joe Pesci? Vi sarebbe piaciuto di più del mitico cameo di Bill Murray?