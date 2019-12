È stata annunciata la seconda stagione di The Mandalorian. Il produttore esecutivo Jon Favreau l’ha comunicato via Instagram con un breve post. La seconda stagione di The Mandalorian arriverà in autunno 2020. Il post, risalente al 28 dicembre 2019, ha già quasi 250.000 mi piace. Numerosi i messaggi dei fan che acclamano la notizia e che sono impazienti di vedere di nuovo Baby Yoda.

Il post su Instagram

The Mandalorian è la prima serie live-action di Star Wars e ha esordito su Disney+ il 12 novembre. Fin da subito ha conquistato i fan del franchise, a differenza dell’ultima trilogia cinematografica. Il personaggio di Baby Yoda in particolare ha avuto un successo planetario, ma ci sono anche numerosi easter egg che strizzano l’occhio agli appassionati più accaniti di Star Wars: da un veicolo giocattolo ideato e prodotto dalla Kenner ai tempi del primissimo lungometraggio fino a piccoli richiami al famigerato Holiday Special del 1978.

Certo, la serie non è piaciuta a tutti, ma nel confronto con la trilogia sequel The Mandalorian esce sicuramente vincitrice, anche solo per l’impatto che ha avuto nel web. Se siete interessati a scoprire a cosa è dovuto il successo della serie, qui c’è la nostra recensione. Restiamo in attesa dell’arrivo di Disney+ nel nostro paese, cosa che dovrebbe tenerci impegnati a sufficienza per l’arrivo della seconda stagione in autunno. Almeno, si spera.