Birds of Prey vede Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn, riprendendo il ruolo in cui l’abbiamo già vista in Suicide Squad. Qui Jared Leto ha vestito i panni di Joker, una versione sicuramente molto diversa da quella interpretata dal premio Oscar Joaquin Phoenix. Il regista Cathy Yan ha recentemente dichiarato a Yahoo che non pensava a quale versione di Joker stava sviluppando per Harley Quinn nel nuovo film, perché alla fine non era importante. Queste le sue parole: “Per me importava meno, in realtà. Non importava davvero quale versione scegliere”. Per poi aggiungere: “Prendiamo tanto dalla Suicide Squad quanto dalla versione del Joker nei fumetti. E in qualche modo l’abbiamo mantenuto vago”. La conclusione del ragionamento non lascia dubbi: “Perché non si tratta davvero di lui, sai? Riguarda lei”.

Ci sono alcuni riferimenti abbastanza chiari a Suicide Squad in Birds of Prey, oltre al fatto che Margot Robbie interpreta Harley Quinn. Si vede infatti un poster con Boomerang di Jai Courtney su di esso. Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn è un film del 2020 diretto da Cathy Yan. Il film, l’ottavo del DC Extended Universe, vede nel cast ci sono Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella Jay Basco, Ali Wong e Ewan McGregor. Il film è stato distribuito nei cinema italiani dal 6 febbraio 2020.

Birds of Prey delude al botteghino

Birds of prey al 17 febbraio 2020 ha incassato 61,6 milioni di dollari in Nord America e 83,6 milioni nel resto del mondo, per un totale di 145,2 milioni di dollari. Durante il suo weekend di apertura, si prevedeva un incasso tra i 50 e i 55 milioni di $, finendo per incassarne in realtà 33 milioni, si tratta dell’incasso di esordio più basso da quando esiste il DC Extended Universe.