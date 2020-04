Con l’ufficialità di Sam Raimi alla regia di Doctor Strange in The Multiverse of Madness, il pensiero dei fan è stato subito rivolto all’eventuale presenza di Bruce Campbell. Lo stesso attore, dopo aver appreso del coinvolgimento del regista, ha lasciato un commento che lascia ben sperare: “Hey, di sicuro dovrà pur esserci qualche personaggio in grado di fronteggiare il buon Dottore…”, ha infatti scritto. Considerando il rapporto di amicizia tra i due e il fatto che l’attore sia apparso in quasi tutte le pellicole di Raimi, non è da escludere un breve cameo. D’altronde è ben chiaro il desiderio di Campbell di esserci e proprio nei panni del cattivo.

Huh. Surely, there must be SOME character to challenge the good Doctor… https://t.co/1ZTpfoE3te — Bruce Campbell (@GroovyBruce) April 15, 2020

Bruce Campbell è noto principalmente per aver interpretato il ruolo di Ash Williams nella serie cinematografica horror-comedy La casa. Il primo capitolo di Doctor Strange è un film del 2016 diretto e co-scritto da Scott Derrickson. Basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, il film è prodotto dai Marvel Studios e distribuito dai Walt Disney Studios Motion Pictures. Il film è stato scritto da Derrickson e C. Robert Cargill ed è interpretato da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Michael Stuhlbarg, Benjamin Bratt, Scott Adkins, Mads Mikkelsen e Tilda Swinton. In Doctor Strange, il neurochirurgo Stephen Strange viene addestrato nell’uso delle arti mistiche dall’Antico.

Sam Raimi protagonista di vari cameo

Ricordiamo che Samuel Marshall “Sam” Raimi è un regista, sceneggiatore, attore, produttore cinematografico e televisivo statunitense. È famoso soprattutto per aver diretto il classico dell’horror La casa e i film della serie Spider-Man. Raimi fece, anche, vari camei in diversi film: in Crocevia della morte, recita la parte di un poliziotto, in Stephen King’s The Stand recita nel ruolo un rozzo killer che paga un prezzo mortale per un suo errore. Mentre ne I Flintstones, dove appare nei panni del falso Kyle MacLachlan, nella sequenza televisiva della ricostruzione dei presunti crimini commessi dal protagonista. Infine in Ritorno a Tamakwa (Indian Summer), nel quale interpreta il suo più grande ruolo come goffo assistente di Alan Arkin.