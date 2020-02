Cartoomics 2020 rinviata, nuove date a ottobre

La notizia era nell’aria negli ultimi giorni e ora è arrivata la conferma definitiva. A causa dell’emergenza Coronavirus anche la fiera del fumetto di Milano Cartoomics subirà un rinvio. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento, con un post che comunica a tutti gli appassionati che la manifestazione si terrà in concomitanza con Milan Games Week. Le nuove date per Cartoomics 2020 sono quindi il 2, 3 e 4 ottobre.

Nuove date per Cartoomics 2020 a causa dei rischi di contagio

In origine la manifestazione, una delle più importanti nel Nord Italia dedicate al mondo del fumetto, avrebbe dovuto svolgersi fra tre week-end. Questo avrebbe comportato un accentramento di migliaia di persone nei padiglioni della fiera, in una zona, la Lombardia, che attualmente sta affrontando l’emergenza per il contagio da COVID-19. La decisione di rinviarla, si legge nel comunicato, nasce dal senso di responsabilità per tutelare visitatori, partner ed espositori.

Questo significa quindi che la manifestazione si terrà in sinergia con Milan Games Week, evento annuale dedicato al mondo dei videogiochi. Questo creerà quindi un’occasione di incontro ancora più ampia per il mondo dell’entertainment. Si creerà quindi uno spazio ancora più ampio che regalerà grande gioia agli appassionati di fumetto, cinema, serie TV e ovviamente videogiochi. L’intrattenimento a 360° arriverà a Milano il prossimo ottobre quindi.

https://www.facebook.com/Cartoomics/photos/a.302592106445160/2675195729184774/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBCkjCTQhS4wGCULxaWet9wezAUCm8DwOMfA1gbxzrIFpb9lbX7XrBCufjti4xCQg1vqdh6Gbwh4DiuJv9j6uYgXmP9N7k5FLqHjWrxwpS41aobCGA-r2yAziDkAwPir8wxHrwisclVYeSlkEBQllRcihWZByYbql5X6ez9rK9jYn3Ar0IDUIQpaaQho-tPUzrAQkgF9wajzjDajAjHbECf4NxltDPE97bh3U2HOGirYbf3sXEjfcTvD_s8SMZz19T9HY9UtlcNKerpMstMW3jylmFJ-vid22jLcsjUIjoKI5kDisQ_j8GyyZ4jCgtuJVIrnZZOaJABJRWIbgSsQiRQuw&__tn__=-R

Nel comunicato si sottolinea come i biglietti già acquistati dai visitatori verranno interamente rimborsati. Non ci sarà necessità di fare richiesta, semplicemente ci sarà un riaccredito sulla carta di credito utilizzata per il pagamento.

Vi ricordiamo quindi le nuove date di Cartoomics 2020, prevista per il 2, 3 e 4 ottobre.