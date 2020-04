Il look del villain di Wonder Woamn 1984 emerge grazie alla linea di merchandise

In Wonder Woman 1984 assisteremo al debutto di due nuovi avversari per l’Amazzone DC Comics. Oltre al Maxwell Lord intepretato da Pedro Pascal infatti, ci sarà anche Cheetah (con il volto di Kristen Wiig) a darle del filo da torcere. I fan sono molto curiosi di scoprire come sarà questo personaggio, dal look molto particolare nei fumetti, ma ancora i tralier non l’hanno rivelato. Ora però emerge una foto che da un’anticipazione della forma finale di Cheetah nel film.

Ecco come sarà Cheetah nella sua forma finale

Si tratta di uno scatto della collezione completa di Funko Pop legata a Wonder Woman 1984, pubblicata da ComicBook.com nelle ultime ore. Possiamo vedere che tra le figure disponibili ci sono diverse versioni dell’eroina DC Comics, comprese alcune con la sua nuova armatura dorata. Tra le proposte c’è anche però la sua avversaria, sia nella sua versione umana, sia trasformata.

Ovviamente considerato il design caricaturale di queste figure è difficile valutare la resa che Cheetah avrà nella pellicola. Tuttavia i fan preoccupati che la villain potesse perdere la sua natura più bestiale, in favore di un look più realistico e umanizzato possono ora rilassarsi. Nella figure possiamo infatti vederla decisamente trasformata, con un corpo da felino, con tanto di coda.

Questa rivelazione potrebbe aprire la porta al debutto definitivo delle immagini ufficiali della forma finale di Cheetah. Che si tratti di scatti dal set o di un’apparizione in un nuovo trailer, i fan sono curiosissimi di vedere come sarà la villain nel film. E se non dovessero arrivare presto delle foto ufficiali, ci sarebbe da aspettare ancora un bel po’.

Questo perché, a causa dell’emergenza contagio attualmente in corso, Wonder Woman 1984 ha subito un rinvio della data di uscita. Il film uscirà quindi il prossimo 14 agosto negli Stati Uniti, diretto come il capitolo precedente da Patty Jenkins e con Gal Gadot ancora una volta nel ruolo dell’Amazzone.