Disney ricolloca Black Widow, Eternals e altri attesi film

La data di uscita di molti show è cambiata più di una volta negli ultimi mesi e oggi la Disney ha annunciato che sta ancora una volta spostando le versioni di alcuni dei suoi più grandi film in arrivo. Tra questi i Marvel come Black Widow ed Eternals. Black Widow era precedentemente programmato per uscire il 6 novembre e Eternals sarebbe seguito il 12 febbraio 2021. Ora, Black Widow è stato spostato al 7 maggio 2021, mentre Eternals è stato inserito per il 5 novembre 2021. La Disney ha quindi ricollocato Black Widow ed Eternals.

Tanti gli spostamenti dei film

Quando Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è stato ufficialmente annunciato al Comic-Con di San Diego 2019, il piano era che uscisse dopo Eternals, ed era dunque previsto per il 7 maggio 2021. Ora che Black Widow ha preso quel posto, Shang-Chi è stato spostato al 9 luglio 2021. Di conseguenza finiremo per vederlo prima di Eternals, nonostante Eternals abbia già terminato le riprese principali e Shang-Chi stia ancora girando.

Death on the Nile, il secondo film con Hercule Poirot di Kenneth Branagh, uscirà ora il 18 dicembre anziché il 23 ottobre. Una delle costar di Branagh nel sequel è Gal Gadot, che ha anche Wonder Woman 1984 in uscita il 25 dicembre. Gli spettatori dovranno anche aspettare ancora più a lungo per vedere il remake di Steven Spielberg di West Side Story. Quest’ultimo è stato posticipato di un anno intero, dal 18 al 10 dicembre 2021. Il thriller psicologico guidato da Ben Affleck e Ana de Armas Deep Water è stato invece ricollocato dal 13 novembre al 13 agosto 2021.

Tra gli annunci non solo ritardi

La Disney non ha solo annunciato ritardi. Ci sono anche alcuni film anticipati. The Empty Man, tratto dall’omonima graphic novel di Boom! Studios, uscirà il 23 ottobre anziché il 4 dicembre. Per quanto riguarda The King’s Man, il terzo capitolo della serie Kingsman che esplora le origini dell’omonima organizzazione di spionaggio durante la prima guerra mondiale, arriverà il 12 febbraio 2021 anziché il 26 febbraio. dello stesso anno.

Un film Disney degno di nota che non è stato menzionato in questo annuncio è Pixar’s Soul, interpretato da Jamie Foxx nei panni di un insegnante di musica delle scuole medie la cui anima si separa dal suo corpo e deve trovare la via del ritorno sulla Terra prima che la sua forma fisica muoia. In questo momento, Soul è previsto per il 20 novembre, ma è stato recentemente riferito che la Disney stava considerando di rilasciare il film direttamente su Disney+.