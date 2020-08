Disney+ presenta un talk show condotto da un pupazzo

La nuova serie Muppets Now non è l’unico progetto della Jim Henson Company in arrivo su Disney+ questo autunno. La piattaforma ha infatti rilasciato il primo trailer della prossima serie Earth to Ned, uno dei primi spettacoli originali inizialmente annunciati dal servizio di streaming. Il progetto è formato da episodi della durata di trenta minuti e vede come protagonista Ned un alieno dalla pelle blu.

Gli episodi debutteranno il 4 settembre

Ned è aiutato da Cornelius mentre intervista i suoi ospiti, delle celebrità. Lo show debutterà in streaming nel 2020 e seguirà le vicende dei due personaggi. Il duo è stato inviato sulla Terra in vista di una probabile invasione, rimanendo invece affascinati dalla nostra cultura popolare. Nasce in questo modo un talk show, trasmesso in diretta dalla loro nave spaziale in cui intervistano personaggi famosi e parlano di argomenti legati alla cultura popolare. Ned accresce sempre di più la sua popolarità e comprende ancora di più la cultura degli esseri umani.

Tutti e dieci gli episodi della prima stagione di Earth to Ned debutteranno su Disney + il 4 settembre, poco più di un mese dopo l’arrivo di The Muppets Now. Ogni episodio si concentrerà su un tema, come commedia, sport, social media o moda.

Gli ospiti della prima stagione della serie includono Joshua Bassett (High School Musical: The Musical: The Series), Rachel Bilson (The OC), Michael Ian Black (Wet Hot American Summer), Rachel Bloom (Crazy Ex-Girlfriend), Gina Carano (The Mandalorian). Oltre a RuPaul (RuPaul’s Drag Race), Taye Diggs (Rent), Lil Rel Howery (Get Out), Bindi e Robert Irwin (Crikey! It’s the Irwin), Gillian Jacobs (Love), NeNe Leakes (The Real Housewives di Atlanta), Thomas Lennon (Reno 911!). Fino a Joel McHale (Community), Andy Richter (Conan), Olivia Rodrigo (High School Musical: The Musical: The Series), Eli Roth (Hostel), Kristen Schaal (Gravity Falls) , Paul Scheer (The League). Per concludere con Jenny Slate (Zootopia), Raven Symoné (Raven’s Home), Reggie Watts (The Late Late Show con James Corden) e Billy Dee Williams (Star Wars: The Empire Strikes Back).