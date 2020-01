Ad un anno di distanza Doctor Who è tornato in tv. L’ultima stagione della serie ha visto Jodie Whittaker tornare nella serie ma l’attrice ha fatto di più, confermando infatti la sua presenza anche per il futuro. In una recente intervista a Entertainment Weekly ha dichiarato: “Sì, sto facendo un’altra stagione”. Per poi aggiungere che: “Potrebbe essere un’esclusiva enorme che non dovrei dire, ma è inutile dire di no perché sarebbe una bugia enorme!” Il debutto di Whittaker in The Doctor è stato accolto con grande entusiasmo.

La Whittaker entusiasta di interpretare il Dottore

In un’intervista recente la Whittaker ha raccontato la felicità di aver interpretato il Dottore. “Significa ricordare a tutti quello che il Dottore rappresenta: la speranza”, ha ammesso l’attrice. Una missione che va al di là dello show: “Sembra completamente travolgente come donna, come attore, come umano, come qualcuno che vuole spingere continuamente se stesso e mettersi alla prova, senza lasciarsi coinvolgere da ciò che ti viene detto che puoi e non può essere”.

Lo showrunner Chris Chibnall, all’annuncio della stagione in corso, ha lasciato trasparire grande entusiasmo. Questa la sua analisi: “Beh, in realtà non ci siamo mai fermati dato che il Dottore e gli amici di Jodie Whittaker hanno conquistato il cuore delle famiglie in tutta la nazione”. Per poi spiegare che: “Questo autunno, siamo stati impegnati con una nuova serie di avventure piene di azione per il Tredicesimo Dottore. Adoriamo fare questo spettacolo e siamo rimasti stupefatti dalla risposta del pubblico”.

Doctor Who è una serie televisiva britannica di fantascienza prodotta dalla BBC a partire dal 1963. Ha per protagonista un Signore del Tempo, cioè un alieno viaggiatore del tempo, dalle sembianze umane che si fa chiamare semplicemente Il Dottore. Il Dottore esplora l’universo a bordo del TARDIS, una macchina senziente capace di viaggiare nello spazio e nel tempo attraverso il cosiddetto vortice del tempo.