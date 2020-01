The Witcher: Nightmare Of The Wolf, arriva il film animato su Netflix

Il rumor ha iniziato a circolare solo poche ore fa e subito è arrivata la conferma definitiva del progetto. La piattaforma di streaming Netflix svilupperà un film animato ispirato alle vicende di The Witcher, sottotitolato Nightmare Of The Wolf.

The Witcher diventerà (anche) un film animato!

Attualmente le informazioni in merito a questo progetto sono davvero molto poche, al di là della sua esistenza. Si sa infatti che a occuparsi del film sarà la casa di produzione Studio Mir, che già ha realizzato per Netflix l’anime Voltron: Legendary Defender. A supervisionare il loro lavoro e possibilmente a scriverne la sceneggiatura saranno Lauren Schmidt Hissrich e Beau DeMayo, che già hanno fornito il proprio contributo allo show.

Nonostante non ci sia ancora una conferma definita in merito, sembra probabile (visto appunto il coinvolgimento di queste due figure) che il film animato di The Witcher seguirà in qualche modo le vicende della serie TV. Ricordiamo che questa è ispirata direttamente ai libri scritti da Andrzej Sapkowski e non ai videogiochi di successo pubblicati negli ultimi anni.

Lo sviluppo di questo progetto conferma ancora una volta il successo della serie. Recentemente Netflix ha infatti rivelato che questo show è tra i più apprezzati dal pubblico per la piattaforma, in particolare per quanto riguarda le prime stagioni. Un debutto attesissimo che ha lasciato tanti fan contenti solo poche settimane fa.

Nel frattempo, si attende una seconda stagione per le avventure di Geralt di Rivia interpretato da Henry Cavill. Netflix ha già confermato che ci sarà, ma ancora non si sa quale sarà la finestra di distribuzione. Probabilmente questo film animato aiuterà gli appassionati a sopportare l’attesa per il ritorno della serie TV.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di rivedere il mondo di The Witcher in questa nuova forma? Cosa vorreste vedere in questo film animato?