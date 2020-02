Funko Pop, un personaggio pompiere per aiutare gli animali in Australia

In collaborazione con PopCultcha, Funko sta rilasciando un Funko Pop in edizione limitata: un personaggio che rappresenta un pompiere australiano con un koala abbracciato alla gamba. L’iniziativa servirà ad aiutare gli animali feriti e sfollati che hanno sofferto a causa degli incendi in Australia.

Un Funko Pop Pompiere per aiutare l’Australia

Sappiamo tutti la terribile tragedia che sta sconvolgendo il territorio australiano (e il mondo intero); da Ottobre l’intero continente è letteralmente immerso in un inferno di fiamme che ad oggi ha divorato 8 milioni di ettari di territorio tra New South Wales, Victoria, Sud Australia e Queensland (per rendere l’idea, un territorio pari ai quattro quinti di tutte le foreste italiane) e, considerando che adesso lì è praticamente estate, il numero degli ettari compromessi tenderà ancora a salire.

Mezzo miliardo di animali sono coinvolti nella tragedia, gli animali più piccoli e lenti, come koala, anfibi, micromammiferi e rettili hanno una grandissima difficoltà nel riuscire a fuggire dai loro habitat in fiamme che, oltretutto, saranno radicalmente modificati per molti anni a venire, causando a molti animali difficoltà nel trovare le condizioni idonee a sopravvivere. Per arginare questa problematica, chiunque ne fosse in grado si è sentito in dovere di intervenire con qualsiasi mezzo possibile, e così ha deciso di fare anche Funko Pop.

Il personaggio in questione si chiama Bushfire Heroes, un piccolo pompiere che sarà venduto esclusivamente dal sito di PopCultcha e tutti i ricavi verranno devoluti al RSPCA National Bushfire Appeal.

RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) è un ente di beneficenza che opera in Inghilterra e nel Galles che promuove il benessere degli animali e che in questo periodo sta lavorando a strettissimo contatto con il governo australiano per fornire attrezzature di sostentamento, collaborare e prestare assistenza in ogni modo possibile grazie al National Bushfire Appeal, un appello che invita a fare donazioni in aiuto degli animali australiani. Funko Pop ha avuto quindi una bellissima idea donando tutti i proventi avuti dall’acquisto del pompiere Bushfire Heroes a favore di un’iniziativa così nobile.

Per chiunque volesse contribuire alla causa, il Funko Pop del pompiere Bushfire Heroes sarà venduto esclusivamente su PopCultcha.com.