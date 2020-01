Hunger Games: il Presidente Snow sarà l’eroe del prequel!

Da qualche tempo si sa che Suzanne Collins ha in cantiere un nuovo progetto legato alla saga che l’ha resa famosa in tutto il mondo. Stiamo parlando ovviamente della saga di Hunger Games, di cui presto arriverà sugli scaffali un prequel, scritto proprio dall’autrice. Ancora non ci sono moltissimi dettagli in merito, ma l’annuncio di pochi giorni fa è sicuramente stupefacente. Nel nuovo libro di Hunger Games infatti, seguiremo la storia del giovane Presidente Snow.

Il Presidente Snow al centro del prequel di Hunger Games

Il nuovo volume a cura di Suzanne Collins si intitolerà The Ballad of Songbirds and Snakes e ci porterà in un’epoca antecedente le avventure di Katniss Everdeen. Nello specifico, il libro si ambienterà sempre a Panem, ma ben 64 anni prima degli eventi raccontati nei libri precedenti.

Tra le nuove informazioni rivelate in questi giorni, è presente appunto anche quella del protagonista. A sorpresa, al centro di questo prequel di Hunger Games ci sarà il temibile Presidente Snow, prima che diventasse il leader politico di Panem. Stando alle anticipazioni, lo vedremo in una veste completamente nuova, negli anni della sua adolescenza. Qui sarà un ragazzo affascinante, amichevole, proveniente da una famiglia ricca, ma comunque alla ricerca di qualcosa di più. Ma soprattutto, sarà l’eroe della storia.

Non è chiaro esattamente come quest’ultimo punto sia possibile. È facile immaginarsi un racconto che ci mostri la sua ascesa al potere, ma sembra davvero difficile che possa trattarsi di un personaggio positivo. Una discesa nell’abisso sarebbe sicuramente più facile da seguire, come accaduto per esempio nei prequel di Star Wars. Sarà una sfida interessante per Suzanne Collins, che però a quanto pare è pronta a raccogliere.

Voi cosa ne dite? Siete curiosi di vedere gli anni giovanili del leader di Panem? E credete che davvero vi troverete a stare dalla sua parte?