Idris Elba è positivo al Coronavirus

L’attore Idris Elba ha contratto il virus Covid-19. Lo ha annunciato lui stesso attraverso un post su Twitter in cui, però, rassicura tutti i suoi fan. Queste le sue parole: “Questa mattina ho ricevuto l’esito del test e sono risultato positivo. Mi sento ok, finora non ho sintomi ma sono stato in isolamento dal momento in cui ho scoperto di essere venuto a contatto con il virus”. In seguito arriva l’appello per tutte le persone: “Rimanete a casa, gente, e siate pragmatici. Vi terrò aggiornati su come mi andranno le cose. Nessun panico”. La didascalia accompagna il video che lo vede in compagnia della moglie Sabrina.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

Idris Elba e il successo di Luther

La star, all’anagrafe Idrissa Akuna Elba, è nata a Londra il 6 settembre 1972. Nel giro di un paio di anni è diventato uno degli attori più rinomati di Hollywood. Sceneggiatore, regista, produttore e anche dj, nel 2018 è stato eletto ‘Uomo più sexy’ al mondo dalla rivista People. Celebre sul grande schermo per aver preso parte a diversi film, tra cui anche il franchise degli Avengers. Luther è stato il definitivo trampolino di lancio. La serie tv crime di grande successo trasmessa dal 2010, ha permesso infatti a Idris Elba di vincere un Golden Globe. Ma altri riconoscimenti sono arrivati nel 2016 per il film “Beasts of Nation” nominato sia ai Golden Globe che ai BAFTA.

Luther è una serie televisiva britannica, di genere drammatico e poliziesco, composta da venti episodi andati in onda per cinque stagioni su BBC One tra il 2010 e il 2019.John Luther è un ispettore della omicidi di Londra di grande talento, la cui mente brillante non sempre riesce a proteggerlo dalla forza delle sue passioni. Il suo creatore, Neil Cross, ha affermato che per il protagonista dello show, John Luther, è ispirato sia a Sherlock Holmes sia al tenente Colombo.