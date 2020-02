Il Commissario Montalbano arriva per la prima volta al cinema!

Uno dei personaggi più importanti della cultura popolare italiana è pronto a debuttare sul grande schermo. Per la prima volta infatti il Commissario Montalbano arriverà al cinema tra lunedì 24 e mercoledì 26 febbraio. In questa occasione gli appassionati delle vicende di Vigata potranno accorrere in sala per scoprire la nuova avventura, prima della sua distribuzione televisiva.

Il Commissario Montalbano debutta al cinema!

La serie televisiva dedicata a questo personaggio nato dalla penna del compianto Andrea Camilleri è uno dei grandi successi del settore in Italia. Milioni e milioni di spettatori si riuniscono per seguire le vicissitudini del personaggio, implicato in casi sempre complessi e circondato da tante figure pittoresche. C’è grande attesa per il suo ritorno e così Palomar e Rai Fiction hanno unito le forze con Nexo Digital per organizzare una speciale distribuzione della puntata nelle sale italiane.

Si intitolerà Salvo Amato, Livia Mia e segnerà un’altra ‘prima volta’ per la serie. Luca Zingaretti, iconico interprete del Commissario, debutterà infatti dietro la macchina da presa, essendosi occupato della regia dell’episodio, affiancato da Alberto Sironi. Nel cast ci saranno anche Cesare Bocci, Angelo Russo, Sonia Bergamasco e Peppino Mazzotta,

Di seguito la sinossi ufficiale di Salvo Amato, Livia Mia, mentre più in altro potete trovare il trailer:

“In questo nuovo episodio, il brutale omicidio di Agata Cosentino, il cui cadavere viene ritrovato in un corridoio dell’archivio comunale, non può lasciare indifferente Montalbano. Perché la vittima era una cara amica di Livia, una ragazza timida e riservata, che concedeva la sua amicizia e il suo amore a poche persone.

E su quelle si concentra l’indagine di Montalbano, perché gli è presto chiaro che a uccidere Agata è stato qualcuno che le era molto vicino. Si tratta forse una violenza sessuale degenerata in omicidio, ma da subito questa ipotesi non convince Montalbano, che inizia la sua indagine partendo proprio dalle conoscenze della vittima“.

Il nuovo episodio de Il Commissario Montalbano sarà disponibile al cinema dal 24 al 26 febbraio. A questo indirizzo è possibile consultare l’elenco delle sale che lo proietteranno.