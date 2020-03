Jared Leto torna dal deserto e scopre del Coronavirus

L’attore e cantante Jared Leto ha scoperto solo nelle ultime ore della pandemia che sta affliggendo il mondo. Lo ha svelato con un post su Instagram, dove ha descritto tutta la sua sorpresa in merito a questa situazione. “Wow, 12 giorni fa ho cominciato una meditazione silenziosa nel deserto. Eravamo totalmente isolati. Niente telefoni, niente comunicazioni, ecc. – racconta l’attore – Non avevamo idea di quello che stava succedendo fuori dalla nostra struttura”. Per poi aggiungere: “Siamo usciti ieri in un mondo molto diverso, che è cambiato per sempre. Una cosa folle, a dire il minimo”. L’attore chiude con un appello: “Sto ricevendo messaggi da familiari e amici da tutto il mondo e mi sto informando su quello che succede. Spero che voi e i vostri stiate bene, vi mando energia positiva. State dentro, state al sicuro”.

Jared Leto vestirà i panni di Morbius

Jared Leto è il protagonista dello spin-off dedicato al personaggio dello Spider-Verse in produzione alla Sony. Parliamo di Morbius: il Vampiro Vivente. Il premio Oscar interpreta il Dr. Michael Morbius, un biochimico che prova a curare una malattia fatale del sangue iniettandosi un siero derivato da pipistrelli. Situazione che lo trasforma in Morbius portandolo ad avere tutte le qualità di un vampiro.

Morbius, il cui nome completo è Michael Morbius, è un personaggio dei fumetti creato da Roy Thomas (testi) e Gil Kane (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics. Detto anche “Morbius il vampiro vivente”, è apparso la prima volta in Amazing Spider-Man. È nemico dell’Uomo Ragno e di Blade. Non essendo un vero e proprio vampiro Morbius non possiede tutti i poteri di queste creature ma è comunque dotato di una notevole varietà di abilità sovrumane, alcune delle quali simili a quelle dei vampiri del Marvel Universe. Morbius compare anche come boss in diverse occasioni nel videogioco del film Spider-Man 3.