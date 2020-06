Morto Joel Schumacher, regista di storici film di Batman

Joel Schumacher, regista dei film di Batman ‘Batman Forever’ e ‘Batman e Robin’, oltre a molti altri show famosi, è morto all’età di 80 anni. Schumacher ha diretto diversi film celebri: su tutti Ragazzi Perduti, ma ci sono anche Un Giorno di Ordinaria Follia ed Il Cliente. Diversi sono i thriller diretti dal regista, tra i quali possiamo ricordare il film con Nicholas Cage intitolato 8mm – Delitto a luci rosse, oppure In Linea con L’assassino, con protagonista Colin Farrell. Il portale Variety riferisce che Schumacher è morto a New York City, dopo una battaglia di un anno contro il cancro.

Joel Schumacher ha esordito con The Incredible Shrinking Woman

Nato a New York il 29 agosto 1939, Joel Schumacher ha studiato alla Parsons School of Design per diventare designer d’abbigliamento e costumista, tra l’altro, anche nei film di Woody Allen. Il suo debutto cinematografico è avvenuto con The Incredible Shrinking Woman (1981) con Lily Tomlin, al quale sono seguiti una serie di film di successo.

Nel 2004 ha diretto Il fantasma dell’Opera, tratto dal musical di Andrew Lloyd Webber, e poi Number 23 (2007), Blood Creek (2009) e Twelve (2010). Nel 2011 ha chiamato sul set Nicolas Cage e Nicole Kidman per il suo thriller Trespass, che ottiene ottimi riconoscimenti al Toronto International Film Festival. Nel 2013 è poi tornato al piccolo schermo dirigendo alcuni episodi della serie House of Cards mentre nel 2015 ha prodotto la serie Do Not Disturb: Hotel Horrors.

Uno dei grandi flop del regista è stato il film Batman e Robin. Akiva Goldsman, di recente, ha spiegato esattamente cosa non è andato per il verso giusto nello show. “Con Batman & Robin mi sono proprio confuso. Voglio dire, non volevamo certo fosse un brutto film, giuro, non è che pensavamo: ‘Questo sarà tremendo’”. Per poi aggiungere: “L’ironia è che quando abbiamo messo insieme alcune parti di girato che inizialmente aveva un look decisamente dark, in modo interessante. Purtroppo è quello che è, e mi dispiace. Penso dispiaccia a tutti”.