Jurassic World 3, il regista smentisce il titolo Extinction

Jurassic World 3 arriverà presto. Il film che proseguirà il rilancio della saga avviato nel 2015 dovrebbe fare il suo debutto a giugno 2021. Al momento non ci sono ancora particolari dettagli sulla storia, né soprattutto sul suo titolo ufficiale. Quello con cui è noto al momento non è infatti quello ufficiale. A quanto pare però c’è già un titolo definitivo per Jurassic World 3 sebbene sia ancora tenuto segreto. Possiamo però escludere un’ipotesi grazie al regista.

Jurassic World 3, il titolo smentito dal regista

Colin Trevorrow, una delle menti principali dietro l’intera saga di Jurassic World, ha commentato su Twitter uno dei titoli più chiacchierati per il terzo capitolo. Su richiesta diretta di un fan, che pregava per una smentita, il regista ha rivelato che il sottotitolo del film non sarà assolutamente Extinction.

It isn’t. — Colin Trevorrow (@colintrevorrow) January 21, 2020

“Spero vivamente che [il titolo] non sia Jurassic World: Extinction. È un titolo così ovvio e cliche.”

“Non è quello.“

Un commento secco e diretto, che chiude una porta ma ne lascia aperte tantissime altre. Ci sono infatti innumerevoli altre possibilità sul piatto e sarà interessante scoprirlo, probabilmente in concomitanza con il lancio del primo trailer. Per questo dovremo probabilmente attendere ancora un po’, tenuto conto della data di uscita della pellicola. Difficilmente vedremo qualcosa prima dell’estate ed è possibile che ci voglia ancora più tempo.

Dopotutto, come dicevamo, il debutto di Jurassic World 3 è previsto per l’11 giugno 2021. A dirigerlo tornerà Colin Trevorrow (già alla guida del film del 2015) con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard nuovamente protagonisti. Tra gli aspetti più attesi di questo capitolo, il ritorno degli eroi del primo film incarnati sempre dal trio Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern.