Justice League: Zack Snyder spiega perché lasciò il film

Zack Snyder ha rivelato il vero motivo per cui ha lasciato Justice League mentre il film era ancora in lavorazione. La Warner Bros. annunciò che Snyder avrebbe lasciato Justice League nella primavera del 2017, pochi mesi prima dell’uscita nelle sale del film. A quel tempo, il regista e lo studio citarono la recente morte della figlia del regista, Autumn, come motivo dell’abbandono del progetto. Ma in una nuova intervista con l’autore Sean O’Connell per il prossimo libro Release the Snyder Cut, Zack Snyder finalmente spiega esattamente come si sono svolti i fatti.

Le parole di Zack Snyder

Queste le parole di Zack Snyder: “A quel tempo sapevo che i miei familiari avevano bisogno di me più di queste str***ate, e sentivo la necessità di onorarli e fare del mio meglio per guarire quel mondo”. Quindi: “Non avevo l’energia per combattere lo studio, e lottare per il film. Letteralmente, energia zero. Il motivo principale penso sia stato questo”. Il regista ha poi aggiunto: “Ritengo che esista una realtà parallela in cui sono rimasto e ci ho provato ugualmente. E sono sicuro che avrei potuto… perché ogni film è una lotta, giusto? Ci ero abituato. Ma semplicemente non avevo l’energia. Non c’era conflitto dentro me. Ero stato battuto da ciò che stava succedendo nella mia vita e semplicemente non volevo, non mi importava”.

Nel 2017, quando fu annunciato che Snyder era fuori dalla Justice League e Whedon stava subentrando, la spiegazione di Snyder è stata molto più diplomatica. Ricordiamo infatti le sue dichiarazioni: “Nella mia mente, pensavo che fosse una cosa catartica tornare al lavoro. Le richieste in questo lavoro sono piuttosto intense. È divorante”. Ma: “Ho deciso però di fare un passo indietro rispetto al film per stare con la mia famiglia, con i miei figli, che hanno davvero bisogno di me”. Il film di Zack Snyder sulla Justice League sarà presentato in anteprima esclusivamente su HBO Max nel 2021.