La storia fantastica arriva su Disney+

Il mese prossimo, sulla versione americana della piattaforma streaming Disney+, arriverà La Storia Fantastica. L’annuncio arriva da Robin Wright (Bottondoro) e Cary Elwes (Westley), i due protagonisti dell’iconico film di Rob Reiner basato sul romanzo fantasy di William Goldman. Attraverso un simpatico video gli attori ci hanno informato dello sbarco della pellicola sul servizio streaming della Casa di Topolino.

Wright e Elwes sembrano impegnati in una conversazione su Zoom quando all’improvviso appare il seguente messaggio: “Interrompiamo questa importante videochiamata per un annuncio speciale”. Occasione per l’annuncio che tantissimi fan attendevano, l’arrivo dal 1 maggio su Disney+, al momento solo per gli abbonati d’oltreoceano. “Questo significa che potremmo farci un selfie con Topolino” chiede Wright “Beh, spero che [Disney] ci risponda ‘Ai vostri ordini’, oppure non se ne parla!” Di seguito il tweet con il video:



La trama de La storia fantastica

La storia fantastica (The Princess Bride) è un film fantasy del 1987 diretto da Rob Reiner, tratto dal romanzo La principessa sposa di William Goldman del 1973, adattato per il cinema dall’autore stesso. Candidato ai Premi Oscar 1988 per la miglior canzone con Storybook Love di Willy DeVille, nel 2016 venne scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso negli Stati Uniti. La storia del film originale veniva introdotta da un nonno (Peter Falk) al nipotino costretto al letto da un’influenza. La vicenda è basata su regni, complotti e pirati. Il tutto gira intorno al garzone Westley (Elwes) e la bella Bottondoro (Wright) che si amano. L’improvvisa scomparsa del primo, durante un viaggio, la ragazza accetta di sposare il principe Humperdinck (Chris Sarandon). Alla fine però trionferà la giustizia e l’amore.

Le riprese de La storia fantastica sono state effettuate nei Lee International Studios di Shepperton e in esterni in Inghilterra e Irlanda. Ci sono anche alcune curiosità riguardo il doppiaggio in italiano. Nella fase iniziale del duello tra Westley e Inigo, entrambi i contendenti, abilissimi spadaccini, citano una serie di maestri di scherma, realmente esistiti e autori di trattati.