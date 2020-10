Le Terrificanti Avventure di Sabrina, Netflix svela la data d’uscita della quarta stagione

Netflix ha recentemente annunciato l’arrivo della stagione numero 4 de Le Terrificanti Avventure di Sabrina attraverso un trailer inedito. L’annuncio è stato pubblicato sulle pagine ufficiali della piattaforma streaming mondiale, tra cui anche Instagram e Facebook.

La quarta stagione della serie tv ispirata agli omonimi fumetti con protagonista Sabrina Spellman, sarà disponibile in esclusiva su Netflix a partire dal 31 dicembre 2020. Siete pronti a festeggiare il nuovo anno?

Qui sotto potete vedere il teaser trailer.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina 4, ecco il trailer

Nonostante Netflix abbia cancellato la serie, aveva comunque promesso al pubblico l’arrivo di una quarta ed ultima – almeno per il momento – parte. Il colosso dello streaming ha mantenuto la promessa e finalmente ha pubblicato un inedito teaser trailer in cui ci svela l’arrivo della quarta stagione della famosa serie tv.

In fin dei conti, se ben ricordiamo, la terza stagione era terminata in modo abbastanza criptico. Un modo però interessante e in grado di far capire al pubblico che sarebbe arrivata una nuova stagione.

Da quanto è stato annunciato, la quarta parte vedrà The Eldritcht Terrors arrivare nella piccola cittadina di Greendale. La congrega dovrà fare il possibile per combattere ogni terrificante minaccia e sopravvivere. Ciascuna di queste porterà alla fine di tutte le cose, conosciuto anche come The Void.

Le streghe combattono grazie anche all’aiuto di The Fright Club. Riuscirà Sabrina a salvare tutti e magari trovare finalmente l’amore?