More Than Miyagi: in arrivo un documentario su Pat Morita...

L’attore candidato all’Oscar Pat Morita, meglio conosciuto per il suo ruolo di Mr. Miyagi in Karate Kid, è celebrato in un nuovo documentario, More Than Miyagi. Love Project Films ha pubblicato il trailer su Youtube l’8 gennaio 2021, 15 anni dopo la morte di Morita all’età di 73 anni. Il ritratto di Miyagi di Morita ha avuto un impatto duraturo sul cinema americano poiché i filmati d’archivio e le referenze del suo personaggio sono ancora utilizzati nel nuovo sequel di Netflix Cobra Kai.

L’attore candidato all’Oscar nel 1985

More Than Miyagi descrive i successi e le lotte di Pat Morita nel corso della sua vita, dalla sua prima infanzia al ruolo di uno dei personaggi più identificabili nella storia del cinema. Il film esplorerà gli inizi della carriera di Morita come cabarettista, le sue lotte con la dipendenza, la sua battaglia infantile con la tubercolosi spinale e molto altro ancora. Prima del ruolo di Morita nei panni di Miyagi, era noto soprattutto per i ruoli di Matsuo “Arnold” Takahashi in Happy Days, Mike Woo in The Mystery Files of Shelby Woo e The Emperor of China in Mulan e Mulan II. Alla fine, il ritratto decisivo della carriera di Morita del signor Miyagi gli è valso una nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista nel 1985.

Diretto da Kevin Derek, il film includerà interviste d’archivio con lo stesso Morita e nuove interviste a Ralph Macchio e William Zabka di Karate Kid. Oltre a Marion Ross e Henry Winkler di Happy Day e ai fumetti Tommy Chong e Larry Miller. More Than Miyagi è disponibile per il preordine su Apple TV e le anteprime su iTunes, Amazon Prime Video e altre piattaforme di streaming il 5 febbraio.