Posticipato il Free Comic Book Day. A causa dell’emergenza dovuta al virus Covid-19, l’evento dei fumetti gratuiti è stato posticipato a quest’estate, almeno per ora. Ne dà notizia il sito ufficiale. Inizialmente l’iniziativa doveva essere spalmata per tutta la durata di maggio ma Joe Field, l’ideatore originale del progetto, dice di non essere stato consultato ed esprime i suoi dubbi su Twitter.

Joe Field su Twitter

Just to let everyone know, I was not consulted at all about this less than satisfactory change. Not that I have any real leverage in this, but this is not a feasible solution for a number of reasons. — Joe Field (@flycojoe) March 18, 2020

“Giusto per farlo sapere a tutti, non sono stato consultato per questo cambiamento meno che soddisfacente. Non che io abbia una vera influenza su questo, ma non è una soluzione fattibile per alcune ragioni.“

L’idea di estendere il Free Comic Book Day da evento giornaliero a mensile ha incontrato l’opposizione del fondatore, ma non solo. Un fumettista di Orlando, Aaron Haaland, che ospita il suo personale Free Comic Book Day slegato da quello ufficiale, (ma possiede il dominio freecomicbookmay.com), ha postato sul suo sito il disegno di una bocca con i denti rotti. Il sangue cola dal naso andando a formare le parole “bad idea”, riferendosi proprio all’iniziativa di estendere l’evento per tutto il mese.

Le loro parole sono state ascoltate. Il presidente della Diamond Comic Distributors, Steve Geppi, ha fatto la seguente dichiarazione.

“Con i ristoranti e le altre attività commerciali che chiudono e molte aree si attrezzano per limitare gli eventi, sappiamo che il Free Comic Book Day sarà influenzato in vari modi in tutto il mondo. La gravità e le tempistiche di questo impatto non possono essere previste con certezza, ma la sicurezza dei nostri rivenditori e dei fan è troppo importante per rischiare. Tenendo questo in mente, abbiamo preso la difficile decisione di posporre l’evento in una prossima data quest’estate.“

Il Free Comic Book Day è stato posticipato. Una brutta notizia per i fan dell’evento, che negli ultimi anni si è visto anche nel nostro paese.