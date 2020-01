Primo teaser trailer per il nuovo anime dei Digimon

È uscito il primo teaser trailer della nuova serie anime Digimon, intitolata Digimon Adventure. Il franchise, che si è mantenuto vivo in Giappone con nuove serie dopo la prima del 1999, torna con uno sguardo al passato. Non solo il titolo è lo stesso della primissima serie, ma ritorneranno anche i personaggi originali.

Digimon Adventure, il teaser trailer

Voci di una nuova serie Digimon erano trapelati all’inizio del 2020, con la pubblicazione di una clip di 15 minuti. La Toei Animation però non si era sbilanciata, non confermando né smentendo l’arrivo di una nuova serie. I fan hanno speculato sull’identità dei protagonisti, forse dei nuovi Digiprescelti. La pubblicazione di questo teaser trailer rivela il ritorno dei personaggi che erano presenti fin dall’inizio.

Per il momento si conosce poco riguardo alla trama. Si sa che la storia riguarderà una versione di Tai in quinta elementare. Mentre prepara il campo estivo, la tecnologia impazzisce e Tai viene portato nel Digital World, per essere travolto da una nuova avventura. Non si sa neppure se questa serie avrà influenza (o viceversa) sul nuovo film, Last Evolution Kizuna, che sembra condurre la primissima serie alla conclusione.

Il trailer richiama direttamente la prima serie, mostrando i protagonisti e ricordando l’anno di uscita. Mostra anche il nuovo design dei Digiprescelti e dei loro Digimon, anche se per un breve momento. La nuova serie verrà trasmessa in Giappone ad aprile 2020. Anche alcuni autori della serie originale ritornano per questo reboot, se così possiamo chiamarlo. Akatsuki Yamatoya torna come sceneggiatore, Hiromi Seki sarà il supervisore, Katsuyoshi Nakatsuru si occupa di character design e Kenji Watanabe torna come designer di Digimon. Tutti e quattro questi artisti hanno collaborato nella prima serie del 1999.

