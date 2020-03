Rinviato anche il reboot di Saw per il coronavirus

Saw si aggiunge alla ormai lunghissima lista di titoli la cui uscita è stata rimandata a causa del Coronavirus. Spiral – L’eredità di Saw, nuovo film destinato a riproporre al cinema la saga di Jigsaw, tre anni dopo l’uscita dell’ultimo capitolo, è stato quindi ufficialmente rinviato. Il film sarebbe dovuto arrivare nelle sale americane il prossimo 15 maggio. Il distributore americano Lionsgate non ha fatto sapere la nuova data che potrà arrivare solo di fronte a notizie certe in merito all’evolversi del Coronavirus. Ufficialmente questo rinvio per ora riguarda solamente gli Stati Uniti. La distribuzione italiana resta invece fissata al 14 maggio, ma sono attese novità nelle prossime ore riguardo un possibile rinvio.

Nel cast anche Samuel L. Jackson

Alla regia di questo nuovo capitolo tornerà Darren Lynn Bousman, già protagonista del secondo, terzo e quarto episodio. Il cast vede la partecipazione del comico Chris Rock (ideatore anche della storia e produttore esecutivo del progetto) e Samuel L. Jackson, insieme a Marisol Nichols, Genelle Williams e Max Minghella.

Spiral: From the Book of Saw indicherebbe che l’eredità di Jigsaw è stata raccolta da qualche adepto. Intanto Chris Rock, nei mesi scorsi, ha rassicurato tutti sulla buona riuscita del nuovo progetto. Queste le sue parole: “Un sacco di volte vado al cinema o guardo un film o una serie tv a casa e penso ‘Due battute avrebbero fatto la differenza’”. Per poi aggiungere: “Adoro lo show, ma credo che sia privo di humor. Perciò mi è sembrato un luogo fertile”. Lo show manterrà la sua impronta: “Tra parentesi, vedo il nuovo the Saw come un canovaccio bianco. Sarà ancora Saw, sarà pieno di sangue, ricco di gore, ma ci sarà anche dello humor qua e là. Tranquilli però, non diventerà Scary Movie, è Saw”. Dichiarazioni che dovrebbero rassicurare i fan della saga.