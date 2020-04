Rivelati gli abbonati a Disney+ dopo il lancio europeo

Disney+ può esibire già dei numeri altisonanti, con cinquanta milioni di abbonati acquisiti in soli cinque mesi dal lancio. Il risultato è stato ottenuto anche grazie all’allargamento del servizio oltre gli Stati Uniti. Dal 24 marzo Disney+ è infatti disponibile nel Regno Unito, in India, in Germania, in Italia, in Spagna, in Austria e in Svizzera. Basti pensare che a febbraio – quando era disponibile solo negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Nuova Zelanda e nei Paesi Bassi – Disney+ era arrivata a 28 milioni di abbonati.

Le novità del mese di aprile

Disney+ introdurrà vari contenuti nuovi nel mese di aprile. La prima proposta è uno dei film più recenti di Disney, che ripropone un classico amatissimo in una versione tutta nuova. Ovvero la versione live-action de Il re leone uscito nell’estate 2019 con un enorme successo di pubblico, incassando più di 37 milioni di euro nel nostro Paese. La nuova avventura di Nala e Simba sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 10 aprile. Dal 3 aprile è invece disponibile La Famiglia di Elefanti, che segue il viaggio degli elefanti Shani e Jomo in un epico viaggio attraverso il deserto del Kalahari. A narrarne le vicende è stata la cantante Elisa, mentre Cristiana Capotondi è entrata in cabina di doppiaggio per un altro documentario.

Stiamo parlando di Echo, il Delfino che analizza la struttura sociale di questi animali portandoci al centro delle loro vite. Anche questo è disponibile dal 3 aprile. Ogni venerdì uscirà un nuovo episodio di The Mandalorian, per seguire le vicende del misterioso eroe, verso il finale della prima stagione. Ricordiamo, infine, che dopo Artemis Fowl, il servizio streaming potrebbe proporre anche altri film la cui uscita era inizialmente prevista nelle sale cinematografiche. L’amministratore delegato dello studio, Bob Iger, ha parlato di questa opzione durante una recente intervista.