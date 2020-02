Rogue One, il figlio del co-protagonista deluso dal finale

Rogue One: A Star Wars Story è stato il primo spin-off della saga ad arrivare al cinema. Un progetto molto originale, che ha portato una storia diversa da quelle classiche in sala, mossa molto apprezzata dal pubblico, nonostante le critiche al nuovo corso del franchise. C’è qualcuno però che non ha condiviso questo entusiasmo. Stiamo parlando del figlio di Diego Luna, che non ha particolarmente amato il finale di Rogue One: A Star Wars Story.

Diego Luna svela che il figlio non ha apprezzato il finale di Rogue One: A Star Wars Story

Ovviamente entreremo nei dettagli di ciò che succede nella conclusione del film, per cui se non l’avete ancora visto procedete a vostro rischio e pericolo.

In sostanza negli ultimi momenti della pellicola assistiamo alla lunga battaglia del team di protagonisti per recuperare i piani della Morte Nera. Si tratta di quegli stessi progetti che successivamente daranno il via alla trilogia originale di Star Wars, offrendo l’occasione per la prima grande vittoria della Ribellione. Tuttavia il prezzo da pagare è alto, con gli eroi della pellicola che uno dopo l’altro sono costretti a sacrificarsi per la libertà della galassia.

È proprio questo punto che il piccolo figlio di Diego Luna (per ovvie ragioni) non ha apprezzato. Come ha spiegato l’attore stesso in una recente apparizione televisiva:

“Per un’ora e quarantacinque minuti sono stato il miglior papà di sempre. Poi, improvvisamente, mio figlio è diventato tristissimo. Mia figlia si è addormentata durante la premiére, quindi non si è accorta che ero morto. Aveva solo cinque anni. Ma mio figlio era devastato, mi ha detto una cosa del tipo ‘Sei il peggiore’“.

Una reazione comprensibile al finale di Rogue One: A Star Wars Story, per un bambino che vede il padre morire (anche se fortunatamente solo sullo schermo). Chissà che con la serie di Cassian Andor prevista per Disney+ il piccolo non possa cambiare idea…