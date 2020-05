Simon Pegg svela le sue idee per un sequel di Hot Fuzz

La trilogia di Hot Fuzz di Edgar Wright avrebbe potuto concludersi nel 2013 con La fine del mondo. I fan però spingono per un altro film, idea che condivide anche la star Simon Pegg che spiega come potrebbe essere sviluppato un sequel. Queste le sue parole rilasciate a MovieWeb: “Penso che sia l’unico film della trilogia che si presta ad un sequel, in quanto quel tipo di show, d’azione poliziesco, spesso sono stati sequelizzati“. L’attore ha poi aggiunto: “L’ipotetico sequel vedrebbe Danny e Angel nella grande città insieme. Avevamo anche un’idea per uno spin-off con gli Andys, Paddy [Considine] e Rafe [Spall]”.

Simon Pegg continua la sua analisi spiegando come si è sviluppata la trilogia: “Ma non lo so. Edgar e io, quando abbiamo fatto qualcosa, vogliamo completarla. Tutti quei film hanno un arco narrativo che poi finisce”. In effetti dai vari progetti sono stati sviluppati dei sequel: “Abbiamo fatto L’alba dei morti dementi, e il sequel di quel film è Hot Fuzz, mentre quello di quest’ultimo è La fine del mondo”. L’attore ha anche una speranza: “Sono una trilogia tematica piuttosto che sequel diretti. Mi piacerebbe interpretare nuovamente Nicholas Angel, è stato divertente. Probabilmente sono troppo vecchio ora”.

Hot Fuzz è il film che si presta meglio ad un sequel

Simon Pegg ha continuato a sottolineare come Hot Fuzz fosse il film della serie che si prestava meglio a un sequel. “Hot Fuzz è una storia di origine, in definitiva”, ha ammesso l’attore. È un film del 2007 diretto da Edgar Wright, il secondo della trilogia del Cornetto, iniziata nel 2004 con L’alba dei morti dementi e conclusasi con La fine del mondo nel 2013. La pellicola prende spunto dai grandi classici del cinema d’azione, omaggiandoli con citazioni anche esplicite. La sceneggiatura è di Wright e Simon Pegg e gli attori protagonisti sono Pegg e Nick Frost. I tre avevano già lavorato insieme ne L’alba dei morti dementi e nella serie TV Spaced.