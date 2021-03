Spielberg e i creatori di Stranger Things insieme per Il Talismano di King

Nel 1982, Steven Spielberg era così innamorato de Il Talismano, il libro fantasy horror di Stephen King e Peter Straub, che due anni prima della pubblicazione del libro, acquisì i diritti per lo schermo a titolo definitivo e per sempre. Ha poi trascorso i successivi 35 e più anni a svilupparlo come un film, cercando invano di trovare un modo per entrare nella storia. Ora, Talisman potrebbe essere finalmente pronto per raggiungere gli schermi ma come si addice ai tempi: come serie Tv. Spielberg ha riunito alcuni potenti collaboratori per aiutarlo a trasformare l’adattamento in realtà.

Coinvolti anche i creatori di Stranger Things

I fratelli Duffer, creatori di Stranger Things, fungeranno da produttori esecutivi. La serie sarà quindi prodotta per Netflix da Amblin Television e Paramount Television Studios. La sceneggiatura è di Curtis Gwinn che ha lavorato a Stranger Things e sarà anche showrunner. Visto che la trattativa è ancora in corso non ci sono commenti dalle divere parti coinvolte.

Di cosa parla Il Talismano

Il Talismano racconta di un ragazzo di 12 anni di nome Jack Sawyer che parte per un viaggio epico per salvare la vita di sua madre morente. È alla ricerca del Talismano, una potente reliquia che può non solo guarire sua madre ma, come impara, salvare il mondo. Il viaggio di Sawyer incrocia due realtà: l’America che conosciamo e il suo pericoloso gemello del mondo fantastico, i Territori.

Il libro è stato subito un best-seller quando è uscito nei negozi nel 1984, e King e Straub si sono riuniti per un sequel nel 2001. Sul fronte dell’adattamento, gli sviluppi più recenti si sono verificati nel 2019 quando Mike Barker, che ha diretto diversi episodi di The Handmaid’s Tale, è stato coinvolto

Per la nuova versione de Il Talismano, Matt e Ross Duffer saranno i produttori esecutivi tramite la Monkey Massacre Productions, mentre Spielberg produrrà tramite Amblin Television insieme ai partner Darryl Frank e Justin Falvey. King sarà anche produttore esecutivo così come Paramount Television. Todd Cohen supervisionerà lo sviluppo quotidiano del progetto per Amblin, insieme a Spielberg, Frank e Falvey.