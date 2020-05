Stranger Things 4 ci svelerà i segreti su Hopper

Il personaggio di Jim Hopper tornerà nella stagione 4 di Stranger Things. Nonostante quanto accaduto nell’ultimo episodio diffuso da Netflix infatti, già dal primo teaser trailer abbiamo potuto vedere che la storia dello Sceriffo di Hawkins non si è ancora conclusa. E a giudicare dalle dichiarazioni rilasciate da David Harbour, il suo interprete, pare che ci sia ancora molto da raccontare su di lui, non solo del suo futuro ma anche del suo passato.

David Harbour promette grandi rivelazioni su Hopper in Stranger Things 4

Lo scorso marzo l’attore ha parlato di ciò che attende gli appassionati nella nuova stagione dello show. Si trattava di un’apparizione al Liverpool Comic Con, che però solo recentemente è arrivata online e sta ora rimbalzando su tantissime testate di settore, a partire da IndieWire. Nel corso della chiacchierata, Harbour fa alcune anticipazioni interessanti sul futuro del personaggio. Ecco cos’ha dichiarato:

“Nella seconda stagione, Undici va nella cantina del capanno e ci sono cinque scatole, una delle quale ha la roba di Brenner dall’Hawkins Lab, una con scritto ‘Papà’, una con scritto ‘Vietnam’. Una dice ‘New York’. Quindi ci sono queste tre cose che abbiamo messo già nella stagione, che se non sviluppiamo significa che sono dei pessimi sceneggiatori. E i fratelli Duffer sono degli sceneggiatori molto bravi.

[…] So nello specifico che nella stagione 4 ci sarà una grande, enorme rivelazione sul passato di Hopper. Sono davvero esaltato all’idea di rivelare questo aspetto del personaggio. È una delle cose che so sin dal primo fotogramma della prima scena e non abbiamo ancora rivelato cos’è. E finalmente lo faremo in maniera grandiosa. È la cosa che non conoscete di lui che preferisco in assoluto, ma ha a che fare con queste storie di New York, del Vietnam e del Papà. E sono davvero esaltato all’idea che voi ne sappiate di più. E ovviamente si ricollega a ciò che sta facendo con Undici e Joyce e simili“.

Voi cosa ne dite? Quale pensate possa essere il grande segreto di Hopper che scopriremo in Stranger Things 4?