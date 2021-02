Tom Holland vuole continuare a interpretare Spider-Man

Spider-Man: No Way Home ha una ‘clausola’ che preoccupa un po’ i fan della Marvel. Il film è attualmente l’ultimo titolo che Sony Pictures e Marvel Studios stanno contrattualmente realizzando insieme. Ciò vuol dire che No Way Home, secondo l’attuale contratto, sarà l’ultimo film stand-alone di Tom Holland per il MCU. Non è la prima volta che Sony e Marvel arrivino alla fine di un accordo, ma visto il futuro incerto, Tom Holland spera che ci sia qualche altro Spider-Man ad attenderlo lungo la strada.

Tom Holland fiducioso per il futuro

Tom Holland, in un’intervista a Collider, ha cercato di rassicurare i fan. Queste le sue parole: “Per quanto ne so io l’accordo tra i due studi è già avvenuto”. Quindi: “Non credo che andranno ad impantanarsi negli stessi guai di qualche tempo fa. All’epoca Far From Home era appena uscito e poi accadde quel che accadde”. L’attore ha poi spiegato: “Penso che i due studi abbiano risolto la questione e non credo che ci saranno altri problemi in futuro”. Infine: “Detto questo, sono solo un attore e al massimo ho partecipato a qualche riunione, ma sono convinto che le due società adorino lavorare insieme, penso che abbiano trovato un accordo vantaggioso per entrambi le parti e io sono un po’ come il bambino tra due genitori durante una discussione.”

Tom Holland spera di continuare a interpretare Spider-Man: “Sono molto fortunato di sembrare ancora giovane, anche se ho quasi 25 anni posso continuare da interpretare questo lanciatore di ragnatele di 17 anni e lo farò finché lo vorranno”. Di conseguenza: “Se vogliono che faccia 10 film di Spider-Man potete metterci la mano sul fuoco, io li farò.” L’attore ha anche parlato di WandaVision di recente. Tom Holland è al lavoro su Spider-Man: No Way Home in questo momento, un titolo che è in fase di riprese ad Atanta e che uscirà nel dicembre 2021.