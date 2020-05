James Mangold spiega come è nato il finale di Logan...

Come nasce la scelta di concludere Logan con la morte di Wolverine? Lo ha spiegato James Mangold, regista della pellicola, guidandoci lungo tutto il processo che lo ha portato a una simile decisione. Una scelta difficile probabilmente, ma che ha contribuito al grande successo della pellicola, celebrata come una delle migliori della saga degli X-Men e in generale del genere cinecomic.

Perché James Mangold ha ucciso Wolverine in Logan?

Nelle prossime ore il regista prenderà parte a una visione collettiva del suo film su Twitter, organizzata in collaborazione con ComicBook.com. E così, in una chiacchierata con la testata per questa occasione ha spiegato che ha vagliato diverse opzioni per concludere il film, ma l’unica davvero adatta è quella che abbiamo visto al cinema.

“Il processo coinvolge davvero molte meno persone di quanto si possa pensare. Eravamo solo Hugh e io all’inizio. Sembrava abbastanza logico che se questo era il suo ultimo film [come Wolverine ndr] poteva o concludersi con una cavalcata verso l’orizzonte o con la morte, serviva un qualche tipo di chiusura del sipario sulla sua storia. È una deduzione piuttosto ovvia, non trovi?

Insomma o hai il finale alla Il cavaliere della valle solitaria dove se ne va verso le montagne in terre sconosciute, che è stato utilizzato per chiudere la storia di questo personaggio in quasi tutti i film in cui era comparso in precedenza, oppure lo uccidi. La scelta è ricaduta su quest’ultimo perché serviva un senso di chiusura. Serviva che si sentisse il finale se dovevi concludere. Stai cercando di affrontare l’eredità delle tante performance e dei tanti film di Hugh e cercando di allontanartene in maniera definitiva“.

Nonostante quanto si possa pensare, anche Fox ha concordato con la decisione:

“Francamente, neanche lo studio era particolarmente nervoso a riguardo, perché era percepito come un evento. Ha dato al film, in maniera semplice, un aspetto che lo rendesse assolutamente da vedere, perché anche se non aveva scene d’azione esagerate o costose come altri film, era la fine di una leggenda“.

E voi cosa ne pensate? Avete apprezzato la conclusione della storia di Wolverine in Logan?