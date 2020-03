Cancellato l’evento per il lancio europeo di Disney+ a causa del Coronavirus

L’evento di presentazione europea di Disney+ è stato cancellato a causa del Coronavirus. La presentazione sarebbe dovuta avvenire alla sede di Exhibition London il 5 marzo ed erano previste centinaia di presenze. A causa del virus COVID-19 che si sta diffondendo in Europa, la Disney ha preferito cancellare la presentazione di Disney+.

L’evento è saltato

Nonostante le misure di sicurezza adottate a causa del virus, Disney ha detto che presenterà comunque il suo canale. Venerdì ci sarà una vetrina per pochi, selezionati giornalisti che si terrà anche online. L’evento è saltato, ma la presentazione avrà luogo in un modo o nell’altro.

“A causa delle cancellazioni dei partecipanti e delle preoccupazioni crescenti riguardo i viaggi internazionali, abbiamo deciso di cancellare il nostro evento di presentazione di Disney+ previsto per giovedì e venerdì.” Sono le parole ufficiali della Disney.

Nonostante la cancellazione dell’evento, ricordiamo che Disney+ sarà disponibile in Europa il 24 marzo. Non solo, è anche disponibile un’offerta per chi prenota il servizio. Iscrivendosi prima del 23 marzo sarà possibile usufruire del servizio in streaming per un anno al prezzo di 59.99 €, invece del prezzo base, ovvero 69.99 €. Un risparmio che, a conti fatti, consentirà agli utenti di pagare circa 5 euro al mese.

Disney+, per chi ancora non lo conoscesse, è il canale in streaming della Disney. Con un solo tasto saranno accessibili i lungometraggi Disney, i film della Marvel e quelli di Star Wars, ma non solo. È prevista la lavorazione di nuove serie tv, create appositamente per il canale in streaming. Una che ha già fatto parlare di sé, ad esempio, è The Mandalorian, serie spin-off di Star Wars: avrete visto sicuramente il personaggio di Baby Yoda, se usate internet.

Purtroppo l’evento di presentazione a Londra di Disney+ è stato cancellato a causa del Coronavirus, ma fra meno di un mese la piattaforma sarà disponibile anche nel nostro paese.