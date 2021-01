Last Night in Soho: nuovo rinvio per il film di Edgar Wright

Alcuni giorni dopo la pubblicazione di una nuova immagine del film è stata pubblicata online, il regista Edgar Wright ha utilizzato Twitter per confermare che il suo prossimo film Last Night in Soho è stato rinviato. La data di uscita era stata inizialmente fissata a settembre 2020 per essere poi spostata ad aprile 2021. Ora uscirà nelle sale il 22 ottobre 2021. “Alcune notizie – il mio nuovo film @lastnightinsoho ora uscirà più avanti nel corso dell’anno”, ha twittato Wright. “So che alcuni di voi potrebbero essere delusi, ma spero che molti di voi saranno in grado di viverlo come previsto; al buio, su un grande schermo, con un pubblico. Ci vediamo al cinema … 22/10/21”.

Some news – my new film @lastnightinsoho will now be coming out later in the year. I know some of you may be disappointed, but my hope is more of you will be able to experience it as we intended; in the dark, on a big screen, with an audience. See you at the movies…10/22/21 pic.twitter.com/9DH4alnEyv — edgarwright (@edgarwright) January 22, 2021

Il cast di Last Night in Soho

Il film in uscita è descritto dal regista come un “thriller psicologico ambientato a Londra” e avrà come protagonisti Anya Taylor-Joy (New Mutants), Matt Smith (Doctor Who), Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit). Oltre a Michael Ajao (Attack the Block), Synnøve Karlsen (Clique), Diana Rigg (Game of Thrones), Terence Stamp (Superman) e Rita Tushingham (A Taste of Honey). La descrizione del film recita: “Nel 2019, Eloise (Thomasin McKenzie), una giovane donna di campagna, arriva a Londra per seguire la sua passione per il fashion design. Le cose non vanno alla grande. Nel frattempo, nel 1965, la cantante Sandy (Anya Taylor -Joy) allo stesso modo scopre che le strade presumibilmente lastricate d’oro della grande città sono lacerate da crepe che possono inghiottirti completamente”.

Edgar Wright ha scritto la sceneggiatura con Krysty Wilson-Cairns di Penny Dreadful e ha prodotto il progetto con Nira Park, Tim Bevan ed Eric Fellner della Working Title. Wright ha un altro lungometraggio in arrivo quest’anno con il documentario The Sparks Brothers sul gruppo pop/rock. Sparks farà la sua prima mondiale al Sundance alla fine di questo mese.