Una fan entra in casa di Jennifer Lawrence

L’attrice Jennifer Lawrence e suo marito hanno vissuto una brutta vicenda lo scorso 15 marzo. Una fan ha infatti tentato di entrare in casa della star per conoscerla. La ragazza si è intrufolata nell’abitazione della protagonista di X-Men e Hunger Games a Los Angeles, Beverly Hills, dove vive insieme a suo marito Cooke Maroney, gallerista d’arte. Dopo aver superato qualsiasi tipo di sicurezza è entrata nell’abitazione trovando la porta aperta.

Sia l’attrice che suo marito erano in casa in quel momento, e, dopo essersi resi conto della presenza dell’intrusa, l’hanno immobilizzata in attesa dell’arrivo polizia. La ventitreenne ha giustificato il gesto sconsiderato affermando di non avere brutte intenzioni, ma di voler solo incontrare la sua attrice preferita. Una brutta disavventura, dunque, per la coppia che si è però conclusa senza gravi conseguenze.

Jennifer Lawrance, una carriera in continua ascesa

Jennifer Shrader Lawrence è un’attrice statunitense. Dopo aver iniziato la sua carriera recitando nella sitcom statunitense The Bill Engvall Show (2007-2009), ha debuttato sul grande schermo con il film The Poker House (2008) e The Burning Plain – Il confine della solitudine (2008). Grazie a quest’ultimo ha vinto il Premio Marcello Mastroianni alla 65ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. La Lawrence è stata successivamente premiata dalla critica per la sua performance in Un gelido inverno (2010). Per quest’ultimo ha ricevuto la sua prima nomination agli Oscar.

La Lawrence raggiunge la fama internazionale dopo aver indossato i panni di Mystica nella saga degli X-Men (2011-2019) e di Katniss Everdeen (2012-2015) nella saga di Hunger Games. La sua carriera è in continua ascesa tanto da vincere vari premi grazie al film Il lato positivo. L’anno seguente si aggiudica il Golden Globe per la migliore attrice non protagonista e il BAFTA alla migliore attrice non protagonista per American Hustle. Nel 2016 si aggiudica il suo terzo Golden Globe e la sua quarta nomination agli Oscar come miglior attrice protagonista. Per l’interpretazione di Joy Mangano nel film biografico Joy.